Sept mémorandums d’entente dans différents domaines et secteurs ont été signés, mercredi après-midi, à Tunis, entre la ministre de l’Economie et de la Planification, Sihem Nemsia Boughdiri et le ministre saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef.

Les domaines et secteurs concernent l’eau, la protection de l’environnement, la recherche scientifique agricole, la coopération technique et scientifique en matière de climat et de météorologie, le tourisme, l’industrie et l’emploi.

Les accords ont été conclus en marge des travaux de la 11e session de la commission mixte tuniso-saoudienne.

Lors de la cérémonie de signature, la ministre a souligné son attachement à renforcer davantage la coopération entre les deux pays.

De son côté, le ministre saoudien a indiqué que ces rencontres de deux jours avec la partie tunisienne ont été très riches sur les plans économique, social et politique, soulignant que la coopération bilatérale sera renforcée davantage notamment dans le secteur commercial et l’investissement

Il a également ajouté que les projets s’inscrivant dans le cadre de ces accords seront concrétisés.