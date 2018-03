Le ministre argentin des Affaires étrangères, Jorge Faurie, est en visite officielle de trois en Tunisie à l’invitation de son homologue tunisien.

Au cours de cette visite, il sera question du développement de la coopération entre la Tunisie et l’Argentine, et l’élargissement du partenariat économique avec les pays de l’Amérique latine et des pays du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay et Venezuela).

Une séance de travail réunira les deux ministres des Affaires étrangères suivie d’une série de rencontres avec de hauts responsables tunisiens. Les entretiens porteront essentiellement sur les moyens de booster les relations bilatérales et d’en diversifier les domaines ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, dans la perspective de la présidence par l’Argentine du Groupe des vingt (G20) au cours de 2018.

En outre, des conventions bilatérales dans le domaine de la justice, précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Pour rappel, la Tunisie a entamé des négociations directes avec le groupe MERCOSUR pour la conclusion d’un accord de libre-échange avec ce marché.