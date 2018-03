Une délégation sénégalaise séjourne actuellement en Tunisie pour prendre connaissance et s’inspirer de l’expérience du Centre de promotion des exportations (CEPEX) et du Fonds d’appui à la compétitivité et au développement des exportations (Tasdir+) en matière de la gestion de l’information commerciale et de l’accompagnement des exportateurs sur les marchés extérieurs.

C’est ce qu’on lit dans un communiqué du CEPEX, rendu public mardi 27 mars, qui précise qu’une réunion s’est tenue entre les représentants de cette délégation et les cadres chargés de la promotion des exportations au sein du CEPEX; réunion au cours de laquelle l’accent a été mis sur le savoir-faire du CEPEX (plus de 45 ans d’expérience) dans l’accompagnement des entreprises exportatrices grâce à une panoplie de services et un réseau professionnel international.

L’exemple du CEPEX dans ces domaines s’affirme de plus en plus comme un exemple à suivre surtout pour les pays du continent africain.