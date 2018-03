Tunisie : Mission de prospection dans le secteur du textile habillement en Pologne

Une mission de prospection et de business matching dans le secteur du textile habillement est organisée du 25 au 29 Mars 2018 en Pologne, par le Centre de Promotion des Exportations, en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Varsovie.

Le CEPEX indique que sept entreprises tunisiennes des filières du jean, du prêt-à-porter et de la lingerie balnéaire prennent part à cette mission dans l’objectif de sonder les opportunités qu’offre ce marché de plus de 38 millions de consommateurs.

Le programme de cette action se base essentiellement, sur des contacts directs à travers des rencontres B2B avec les acheteurs polonais. En effet 16 marques polonaises leaders ont confirmé la participation à ce rendez-vous professionnel, afin de voir de près l’offre et le savoir-faire des entreprises tunisiennes.

En plus des matchmaking directs, des visites sont programmées aux points de vente et aux espaces de mode dans l’objectif de cerner aussi bien les tendances que l’évolution des marques et la nature des collections placées dans les magasins spécialisés.

Fort d’une évolution remarquable de la consommation depuis 2016 (+21%), le marché du prêt-à-porter en Pologne a atteint près de 10 milliards d’Euros avec une moyenne de dépense individuelle de 250 € par an ce qui explique le développement de plusieurs marques locales (plus de 30 enseignes) ce qui représente des espaces de positionnement pour les entreprises tunisiennes.