Vivo Energy Tunisie a récemment inauguré la station-service Shell Bizerte-Ville, en présence du gouverneur de Bizerte et des médias après une refonte totale.

Vivo Energy Tunisie a entamé une rénovation totale de cette station en parfaite intégration de son environnement et de son emplacement. Les travaux ont été entrepris par des entreprises et des compétences 100% tunisiennes pour un budget total avoisinant le million de dinars.

Cette station emploie aujourd’hui une vigntaine de personnes et offre une panoplie de services aux clients de Vivo Energy Tune !

Complètement transformée, la station-service de Bizerte offre à ses clients une piste de ravitaillement de carburants totalement réaménagée, une baie de service Shell Helix Oil Center totalement équipée aux standards internationaux de Shell ainsi qu’une baie de lavage et last but not least, un nouveau concept-store «Craft».

En effet, Vivo Energy Tunisie a signé un partenariat avec «Craft», un concept de coffee shop et de restauration rapide créé et développé par des tunisiens, c’est dire que la société encourage vivement les entrepreneurs Tunisiens et leur donne la chance de s’exposer dans ses stations Shell à forte affluence.

Construite au lendemain de l’indépendance, en 1957, la station-service Shell Bizerte est devenue au fil du temps une station emblématique de cette ville grâce à son emplacement privilégié attenant au célèbre pont mobile. Elle représente une escale incontournable pour les habitants et visiteurs de Bizerte, aussi bien à l’arrivée qu’au départ.

Fidèle à son modus opérandi, Vivo Energy Tunisie a fait de cette station un vrai espace de vie, convivial, chaleureux et richement achalandé, permettant à ses clients de se restaurer et se reposer en arrivant à Bizerte et avant de quitter la ville.

Le président directeur général de Vivo Energy Tunisie, Mohamed Chaabouni, a déclaré : «Je suis tellement ravi d’accueillir aujourd’hui nos invités dans cette belle station, devenue 60 ans après sa construction, un joyau de notre réseau de stations-services Shell !» Et de poursuivre : «Après Baguette& Baguette, Cosmitto, Papa John’s, nous sommes d’autant plus fiers d’élargir la liste de nos partenaires Food & Beverage avec “Craft“ que nos clients bizertins apprécient déjà !».

Le plein de carburants, le plein de gourmandises pour un plein d’émotions !

A propos de Vivo Energy :

Avec pour vision de devenir la société d’énergie la plus respectée d’Afrique, Vivo Energy, société qui distribue et commercialise les carburants et lubrifiants Shell, a été fondée en 2011.

Vivo Energy est présente et commercialise ses produits en Afrique du nord, de l’ouest, de l’est et australe. Le Groupe dispose d’un réseau de plus de 1 800 stations-service dans 15 pays et exporte des lubrifiants vers d’autres pays africains. L’entreprise offre des carburants, lubrifiants, services de carte, boutiques et autres services, comme la vidange et le lavage de voitures. Elle fournit également aux entreprises des carburants, lubrifiants et gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans des secteurs divers, comme la marine, les mines et le secteur manufacturier. Le carburant avion est vendu à nos clients dans 23 aéroports, grâce à un partenariat avec Vitol Aviation.

La société emploie environ 2 360 personnes, exploite plus de 1 800 stations-service sous la marque Shell et a accès à un stockage d’environ 900 000 mètres cubes. Shell and Vivo Lubricants dispose d’une capacité de mélange de l’ordre de 124 000 tonnes métriques dans des installations implantées dans six pays (Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Kenya, Maroc et Tunisie), où sont produits les lubrifiants de marque Shell.

Pour plus d’informations à propos de Vivo Energy, consultez www.vivoenergy.com