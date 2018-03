L’UTICA (Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat) présidera, à partir du 26 avril, le Conseil d’affaires des pays membres de l’Accord d’Agadir, ont indiqué les participants aux travaux de la 3ème réunion des pays signataires de la Convention d’Agadir, alors que l’Union des industries d’Egypte en sera vice-présidente, selon un communiqué de l’UTICA publié, lundi 26 mars 2018.

Cette réunion, tenue dimanche 25 courant à Amman (Jordanie), a permis d’examiner les freins au développement du commerce des pays membres, d’identifier les secteurs prioritaires, de créer des groupes de travail sectoriels et d’examiner les principales réalisations de l’unité technique dans le domaine de la coopération arabe.

Ils ont mis l’accent sur la nécessité de promouvoir les résultats et les recommandations des études sectorielles réalisées.

Les participants ont convenu d’organiser la 4ème réunion du Conseil au Maroc, en marge du forum d’affaires des pays membres de l’accord d’Agadir et les pays de l’Afrique de l’Ouest, membres de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI).

Les participants à cette réunion, à laquelle a pris part une délégation de l’UTICA présidée par Mohsen Boujbel, représentant de l’organisation patronale au conseil, ont appelé à assurer le suivi et la coordination avec le conseil d’affaires à propos des activités qui concernent le secteur privé.

Ils ont également recommandé de diffuser les résultats et les recommandations des études sectorielles réalisées et de mettre l’accent sur le potentiel existant en vue de parvenir à la complémentarité. Il s’agit, en outre, de tenir des réunions périodiques avec les responsables de l’Union Européenne (UE) et les organisations et institutions internationales, tout en veillant à la coordination.

Le Conseil d’affaires des pays membres de l’Accord d’Agadir (Tunisie, Maroc, Egypte et Jordanie) a été créé le 20 janvier 2016, au Maroc.