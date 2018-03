Le ministre du Commerce a chargé les huit chambres de commerce et d’industrie implantées dans les différentes régions du pays d’octroyer des certificats de vente libre revendiquées par les industriels, les commerçants, les artisans et les prestataires de services, et ce en vertu d’une décision publiée dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) du 16 mars 2018.

Chaque certificat est accordé moyennant le payement de 20 dinars.

Selon le président de la Chambre du commerce et d’industrie de Tunis, Mounir Mouakhar, cité par l’agence TAP, cette décision a été prise suite à une mesure, adoptée récemment en Algérie, exigeant à tout importateur de présenter ce certificat.

D’après lui, un certain nombre de sociétés exportatrices tunisiennes ont été surprises par cette mesure, qui a engendré le blocage de leurs exportations vers l’Algérie. Le ministère du Commerce a réagi en lançant lesdits certificats afin de surmonter ce problème, a expliqué M. Mouakhar.