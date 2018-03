Les services de la Direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières de Siliana viennent de récupérer une terre domaniale couvrant 110 hectares (ha) située dans la localité de Masouj (délégation de Siliana nord), indique le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières dans un communiqué.

Le domaine a été provisoirement transféré aux services de l’Office des terres domaniales en attendant sa ré-exploitation ultérieurement selon les lois en vigueur.

L’Etat a récupéré, jusqu’à ce jour, plus de 26 mille ha de ses biens, dans le cade de la lutte contre les dépassements et atteintes aux biens publics dans toute la République.

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a annoncé, jeudi 15 mars 2018, dans la délégation de Menzel Bourguiba (gouvernorat de Bizerte), plusieurs dispositions visant à garantir l’exploitation des terres domaniales agricoles mises à la disposition des jeunes et des investisseurs, à même de permettre la création d’emplois pour 5 à 7 mille jeunes.

Chahed a indiqué que ces procédés reposent sur le principe de la bonne gestion des terres domaniale dont la superficie s’élève à 500 mille hectares dont 300 mille sont structurés. L’objectif est de booster l’investissement, de garantir de nouvelles opportunités d’emploi et d’augmenter la production et l’exportation.

Il a ajouté que l’Etat poursuivra l’aménagement, la mise en valeur et la récupération des des terres domaniales afin de leur permettre de créer de la richesse et de la croissance économique et sociale, notamment dans les régions rurales agricoles.