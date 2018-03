Pour la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), tous les moyens sont bons pour se distinguer et consolider l’image de cette organisation patronale. Y compris la culture. Se distinguer à la fois sur le «cœur» -les programmes concernant les adhérents en particulier, le monde de l’entreprise et l’économie du pays, d’une manière plus générale- et la «périphérie» -les actions visant à conforter l’image et l’influence de la CONECT- du métier de l’organisation.

L’organisation patronale fondée et présidée par Tarek Chérif a débuté l’année 2018 par une nouvelle innovation : le lancement d’un programme de salons culturels baptisé «Les salons culturels de CONECT» et placé sous le signe de «l’économie au service de la culture».

Entamé le 6 janvier 2018 avec une représentation de la pièce de théâtre “Moncef Bey” de Raja Frahat, dans le cadre de la première édition “des Journées théâtrales du CONECT “, ce programme va se poursuivre tout au long de l’année avec les journées CONECT des arts plastiques” (24 février 2018), de la “poésie” programmées (21 mars 2018), la première édition des journées de la poésie de Carthage et de la célébration de la journée internationale de la poésie, les journées musicales de (aux mois de juillet et août 2018), les journées culturelles au féminin du CONECT», et “les journées culturelles de l’enfant” (décembre 2018).

Par ces actions, la CONECT entend jouer un “rôle actif dans le domaine culturel dans le but de concrétiser le principe de l’entreprise citoyenne dans la réalité”, explique son président.

La CONECT a initié cette stratégie fondée sur l’innovation permanente dès sa création quelques mois après la chute du régime Ben Ali, en septembre 2011, en ouvrant sa porte et en tendant ses bras aux investisseurs étrangers présents en Tunisie et accueillis pour la première fois en Tunisie comme adhérents d’une organisation patronale.

Ensuite, la CONECT s’est distinguée en introduisant en Tunisie, en 2012, le concept de «Responsabilité sociale de l’entreprise» auquel elle dédie depuis une conférence annuelle et de nombreux autres événements.

Mais la créativité et l’activisme de CONECT se manifestent également dans le domaine le plus important, celui dans lequel le pays a besoin de faire le maximum d’efforts pour régler ses nombreux problèmes économiques : la mise en place d’un environnement propice à la création d’entreprises, désormais seul moyen pour créer de l’emploi -la fonction publique ayant atteint et dépassé le seuil de saturation –à telle enseigne que l’urgence est aujourd’hui de dégraisser ce mammouth- et, partant, régler les nombreux problèmes économiques et sociaux auxquels le pays est confronté.

En un peu plus de six ans d’existence, Conect a lancé pas moins de huit programmes tendant vers cet objectif :

CONECT Innovation & Entrepreneurship Platform (encourage les projets de création d’entreprises à fort potentiel de croissance et d’internationalisation dans les régions, en accompagnant les entrepreneurs depuis l’idée du projet jusqu’à sa concrétisation),

CONECT Entreprise d’Entraînement (inspiré du modèle suisse, ce programme s’adresse auxjeunes diplômés à la recherche d’emploi, leur assure une forme en entreprise, avec à la clef une certification décernée sur la base d’un système d’évaluation rigoureux et sans complaisance),

Diafrikinvest (ce projet vise à identifier de hauts talents, des entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora du Maroc, du Sénégal et de Tunisie ainsi que les réseaux d’affaires en Europe pouvant être mobilisés pour leurs pays d’origine),

Jobconect (cette plateforme doublée d’un salon de l’emploi met en contact demandeurs d’emplois et entreprises en quête de compétences),

Lemma (développé en collaboration entre Expertise France, le Reseau Anima Investment Network et la CONECT, ce projet de financement s’adresse aux TRE en vue de leurs réinstallations dans leur pays d’origines),

The Next Society (lancée avec le soutien de la Commission européenne, l’initiative vise à mobiliser les entrepreneurs, les innovateurs et les écosystèmes institutionnels afin de relever les défis de l’innovation et du développement durable),

Thnity (mis en place par la CONECT et le Qatar Friendship Fund ce programme contribue, dans un objectif de développement inclusif régional à travers l’initiative privée, l’esprit d’entreprise et l’innovation, au développement d’un écosystème local performant d’accompagnement, d’incubation, d’accélération et de mentoring).

Moncef Mahroug