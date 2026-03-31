Une délégation d’une vingtaine d’entreprises tunisiennes a entamé, lundi 30 mars 2026 à Abidjan, une mission économique multisectorielle, organisée par la section internationale de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie “CONECT International”. Cette mission se poursuivra jusqu’au 1er avril 2026.

D’après la CONECT, cette initiative s’inscrit dans une dynamique stratégique visant à renforcer l’ouverture des entreprises tunisiennes sur les marchés sub-sahariens à fort potentiel, et répond à un intérêt croissant des opérateurs économiques pour l’Afrique de l’Ouest, région caractérisée par une croissance soutenue et un climat d’investissement dynamique.

En effet, la Côte d’Ivoire, locomotive économique de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), affiche un PIB dépassant les 100 milliards de dollars et un taux de croissance parmi les plus élevés du continent, oscillant entre 6 % et 7 % ces dernières années, soutenu par des investissements massifs dans les infrastructures, l’énergie et les services.

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Côte d’Ivoire connaissent une progression continue, avec un potentiel encore largement sous-exploité. La Côte d’Ivoire est le premier client de la Tunisie en Afrique subsaharienne et le quatrième sur tout le continent.

Les exportations tunisiennes vers ce marché se concentrent sur les intrants agricoles, les engrais, le phosphate, les médicaments, les matériaux de construction (ciment blanc), l’agroalimentaire, et les services (TIC, éducation, santé), offrant des perspectives importantes de diversification et de montée en gamme.

Composée principalement de PME et d’acteurs économiques à fort potentiel d’internationalisation, la délégation couvre un large spectre de secteurs stratégiques dont l’industrie chimique et l’emballage plastique, l’industrie pharmaceutique et cosmétique, l’industrie agroalimentaire, l’industrie d’éclairage LED, l’industrie de transformateurs électriques, le BTP et la construction métallique, les énergies renouvelables, l’éducation et la formation professionnelle, les technologies et les services numériques, les bureaux de conseil et d’étude…

Cette diversité traduit, selon ses organisateurs, une volonté affirmée de développer des partenariats intégrés, allant de l’export à l’investissement, en passant par la co-construction de projets à forte valeur ajoutée.

Le programme de la mission prévoit une série d’audiences ministérielles, de rencontres B2B ciblées, ainsi que des échanges avec des structures d’appui et des institutions ivoiriennes de premier plan, notamment les structures en charge de l’investissement, du commerce et de l’appui aux entreprises. Au-delà des rencontres institutionnelles, cette mission comporte des visites d’entreprises et des partages de « success stories » illustrant le savoir-faire tunisien à l’international (Groupe Soroubat & Nourmony Holding, Groupe Al Badr & ECOTI SA, STUDI International et GOMYCODE).