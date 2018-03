Vendredi 16 mars 2018, Total Tunisie et la société NIMR, concessionnaire officiel des marques automobiles DONGFENG & DFSK, représentées respectivement par Mansur Zhakupov et Slim DRISS, ont signé un accord de partenariat commercial, «pour l’utilisation exclusive des lubrifiants TOTAL par le service après-vente de NIMR en Tunisie».

La cérémonie de signature s’est déroulée au siège social de NIMR à la Zone industrielle de la Charguia 2, en présence des cadres respectifs des deux entreprises et de nombreux journalistes de la place.

A cette occasion, la valeur “qualité“ que partagent les deux entreprises a été longuement soulignée et mise en avant, tant les deux entreprises souhaitent offrir à leurs clients de produits et services de qualité.

C’est ainsi qu’il a été expliqué que «NIMR et Total Tunisie s’associent pour développer les lubrifiants Total QUARTZ et signent un accord de partenariat commercial».

Cet accord stipule que «Total Tunisie fournira ses lubrifiants à NIMR», et que de son côté, «NIMR s’engage à les recommander sur la totalité de ses sites et de son réseau d’agents concessionnaires».

La durée de cet accord national est de 5 ans. «Il illustre la volonté et les ambitions des deux partenaires de mettre à la disposition des automobilistes tunisiens une qualité de produits et services irréprochable».

Rappelons du reste que les lubrifiants Total QUARTZ sont des huiles à la pointe de la technologie qui ont été développées en étroite collaboration avec les maisons mères des marques de véhicules à travers le monde afin de mieux répondre à leurs attentes et exigences. Ce qui explique que la plupart des concessionnaires automobiles en Tunisie recommandent les huiles Total QUARTZ.

Car, nous dit-on, «ces lubrifiants sont les huiles les plus aptes pour faire des économies de carburant, rallonger la durée du vie du moteur et sa fiabilité, optimiser les performances des motorisations et aider au démarrage en un tour de clef».

Quid de NIMR ?

NIMR, concessionnaire automobile des marques de véhicules utilitaires et industriels DFSK & DONGFENG, s’est orientée vers l’assemblage et le montage des véhicules dans une optique de création de nouveaux postes d’emplois encourageant ainsi les jeunes tunisiens à se lancer dans l’auto-entrepreneuriat en leur offrant des véhicules économiques leur permettant de réaliser leurs rêves afin de leur ouvrir de nouveaux horizons.

Faisant partie du groupe COMET, NIMR compte devenir un acteur majeur dans le domaine de la concession automobile en Tunisie, en multipliant les partenariats avec des constructeurs automobiles mondiaux de renommée.

En effet, les marques automobiles DONGFENG & DFSK viennent d’effectuer leur entrée officielle sur le marché tunisien et d’inaugurer aujourd’hui-même leur principal showroom à la Charguia 2 s’étalant sur surface totale de 5.000 m² où sont exposés les camions tourisme et les camions porteur à moyen tonnage DONGFENG et les camionnettes DFSK avec ses trois modèles K01, K01H & K02.

A propos de Total Tunisie

Filiale du groupe pétrolier Total, Total Tunisie compte près de 300 collaborateurs et génère plus de 4.000 emplois indirects; ses activités sont réparties sur 8 sites industriels et près de 160 stations-service dédiées à la distribution de carburants.

A propos du groupe Total

Total est un groupe mondial et global de l’énergie, l’une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et un acteur majeur de l’énergie solaire avec SunPower et Total Solar. Ses 98.000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. www.total.com