Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Faouzi Abderahmane, a rencontré, jeudi 15 mars à Jendouba, des chefs d’entreprise qui lui ont fait part d’un certain nombre d’obstacles d’ordre administratif et financier entravant le bon déroulement de leurs projets.

C’est ainsi que le directeur de fabrication des briques de Jendouba a souligné que les parts qui lui restent de cette usine dont la plupart des actions -qui appartenaient au clan Ben Ali sont confisquées par l’Etat, ne lui permettent pas de renouveler les équipements.

De son côté, le propriétaire de la société des Grands moulins du nord-ouest a expliqué que son projet est paralysé depuis 2012 pour des raisons juridiques, ce qui l’a poussé à licencier plusieurs employés.

Mounir Soltani, directeur des ressources humaines à l’usine des câbles au nord de Jendouba qui emploie près de 3400 salariés, a évoqué des obstacles liés à une infrastructure routière délabrée qui empêche les employés d’arriver à l’heure.

Il a appelé la Société régionale de transport de Jendouba (SRTJ) à améliorer ses services pour que les employés puissent respecter les horaires de travail.