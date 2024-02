Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Lotfi Dhieb, a souligné jeudi la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des projets de coopération en cours avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), en particulier ceux liés à la digitalisation de certains services administratifs.

Lors de son entretien avec le représentant résident de la BIRD en Tunisie, Alexandre Arrobbio, le ministre a mis l’accent sur l’importance de la numérisation des services administratifs, en particulier ceux destinés aux chercheurs d’emploi et aux entreprises concernées par le projet GO4YOUTH, réalisé en partenariat avec l’Union européenne, la Banque mondiale et l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) dans le but de renforcer l’efficacité des services de médiation et de mieux répondre aux besoins des entreprises, lit -on dans un communiqué publié par le ministère.

De son côté, le représentant résident de la Banque mondiale a exprimé la volonté de son institution à renforcer le partenariat avec le ministère dans tous les domaines de son intervention afin d’améliorer l’efficacité des programmes visant à renforcer l’employabilité des jeunes et à promouvoir l’entrepreneuriat privé.