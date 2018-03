La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées, Néziha Laabidi, a appelé, dans son discours prononcé lors de la 62ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies (CSW) à New-York, mardi 13 mars, à redoubler les efforts internationaux pour promouvoir les conditions de la femme en milieu rural et renforcer leur autonomisation.

La ministre a souligné la nécessité d’améliorer la coordination entre les bailleurs de fonds pour contribuer à la création d’un environnement favorable à la réalisation d’une mutation pour passer de simples bénéficiaires de programmes et de financements à des actrices effectives aux niveaux national et local.

Elle a mis l’accent sur l’importance de promouvoir les approches inclusives et les initiatives sectorielles qui tiennent en compte l’égalité entre l’homme et la femme dans les politiques et les conventions commerciales à travers les réunions des institutions financières internationales et des organisations régionales et internationales ainsi que les forums économiques comme celui de Davos.

Laabidi a, en outre, passé en revue les différents indicateurs nationaux qui reflètent la difficulté des conditions de la femme rurale au niveau sanitaire et social indiquant que le taux de mortalité maternelle est élevée dans les régions intérieures puisque 10,5% seulement des femmes rurales bénéficient d’une couverture sociale.

Sur le plan économique, 19,3% des femmes en milieu rural ont une source de revenu contre 55,9% des hommes.

La ministre a aussi signalé que la Tunisie a élaboré une stratégie nationale pour l’autonomisation économique et sociale des femmes en milieu rural basée sur 5 axes qui sont l’autonomisation économique à travers le renforcement de leur employabilité, l’autonomisation sociale en mettant fin à l’abandon scolaire et en garantissant la couverture sociale en les intégrant dans le secteur formel et le renforcement de leur participation à la vie publique et l’amélioration de la qualité de vie en milieu rural outre la réalisation de statistiques selon le genre social et milieu géographique.

A noter que la Tunisie participe, du 12 au 18 mars 2018 à New York, aux travaux de la 62ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies (CSW) relevant du Conseil économique et social des Nations unies, et qui traite le sujet des défis et opportunités dans la réalisation de l’égalité entre les deux sexes et l’autonomisation de la femme et des filles rurales.