Un nouvel espace de commercialisation de produits agricoles réalisés par des femme rurales a été inauguré, mardi, au siège du commissariat au développement agricole à Kébili, dans le cadre de la célébration de la fête nationale de l’Agriculture (12 mai) placée cette année sous le signe « La sécurité alimentaire, une décision et non pas un choix ».

Egalement, une exposition de créations confectionnées par les femmes rurales a été installée à la place des martyrs au centre-ville de Kébili.

Le directeur du commissariat régional au développement agricole, Oussama Rahmani a indiqué à l’Agence TAP que cette initiative vise à permettre aux participantes de mieux commercialiser leurs produits et de promouvoir leur autonomisation économique.

En sus de ce programme, un workshop sur les moyens de développement agricole sera tenu, mercredi 13 mai, comprenant des communications portant sur divers thèmes dont notamment « le conditionnement et le stockage des dattes » et « l’avenir de l’agriculture géothermique ».

Par ailleurs, Rahmani a souligné que la célébration de la fête nationale de l’agriculture qui coïncide avec la journée d’évacuation agricole (12 mai 1964) témoigne de la place de choix qu’occupe ce secteur stratégique dans les orientations de l’Etat.