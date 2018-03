La Facilité Société Civile Sud (FSCS), programme financé par l’Union européenne, organise, du 13 au 16 mars 2018 à Tunis, un atelier régional rassemblant 26 jeunes activistes venus de différents pays du sud de la Méditerranée. Son objectif est de renforcer l’engagement civique des jeunes pour conduire le changement dans le sud de la Méditerranée.

Il s’agira de discuter de la préparation des jeunes activistes à assumer le rôle qui leur incombe dans leurs domaines et leurs pays respectifs et du soutien des différentes formes de participation des jeunes à l’engagement citoyen et à la prévention de la radicalisation.

La gouvernance et la responsabilité publique à l’échelle locale, étatique et nationale ainsi que le partage des bonnes pratiques en matière de résilience communautaire et de prévention contre l’extrémisme figureront également parmi les thématiques de cet atelier.

Cette nouvelle édition du programme s’appuie sur l’expertise et l’expérience accumulées pendant la mise en œuvre des deux premières phases du programme de 2016 et 2017 et permettra d’identifier les priorités et les actions pour les jeunes et leur réseau ainsi que pour la société civile dans la région.

Selon Ahmed Al Damrawy, chef d’équipe régional de la FSCS, ce programme vise à mobiliser des jeunes leaders du voisinage du sud à travailler avec leur réseau d’organisations de la société civile en vue de créer une plateforme d’échange et de partage de leurs expériences pour le renforcement des capacités et la résilience à l’extrémisme violent dans leurs communautés.

Le FSCS est un programme régional qui vise à renforcer la capacité des organisations de la société civile dans dix pays de la région du sud de la Méditerranée, les habilitant à contribuer au changement et au développement des politiques et à faire en sorte que les gouvernements soient responsabilisés.

Il a, également, pour objectif de renforcer le dialogue entre les organisations de la société civile et les institutions publiques et à construire des réseaux.