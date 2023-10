Dans le cadre des Assemblées annuelles 2023 de la Banque Mondiale et du FMI, des experts se sont exprimés sur les pistes de lutte contre la pauvreté par la croissance et la création d’entreprises – Thème : “La solution contre la pauvreté : une croissance créatrice d’emplois”

L’accès à des emplois de qualité est le meilleur moyen de sortir de la pauvreté. Pour créer des emplois, les entreprises doivent grandir et surmonter toute une série de difficultés : accès limité aux financements, concurrence déloyale, carences de l’État de droit, obstacles réglementaires, conditions peu propices à l’activité entrepreneuriale…

Quelles solutions innovantes pourraient être mises en place pour stimuler une croissance porteuse d’emplois et de développement économique ? Cette question sera au cœur d’un évènement diffusé en direct des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech. La discussion, résolument tournée vers l’avenir, mettra en avant le rôle essentiel des femmes et des jeunes sur le marché du travail, en proposant des pistes stratégiques pour favoriser leur participation et susciter un changement durable.

Comment combattre la pauvreté en créant un environnement favorable à l’essor des entreprises, à l’élargissement des perspectives d’emploi et à la prospérité des populations locales.