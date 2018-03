L’harmonisation de la législation tunisienne à la législation européenne est une condition primordiale pour promouvoir les exportations dans le secteur du bois et de l’ameublement. C’est ce qu’estime Omar Bouzouada, directeur général du Centre technique de l’industrie de bois et de l’ameublement (CETIBA), qui s’exprimait en marge du séminaire TAIEX (Technical Assitance Information Exchange) organisé, mardi 13 mars, à Tunis à l’initiative de la commission européenne en partenariat avec le CETIBA.

Selon Bouzouada, la production annuelle du secteur est estimée à 2,5 millions de dinars alors que les exportations ne dépassent pas les 15% (374 millions de dinars en 2017).

“Les exportations sont essentiellement destinées à la France, l’Italie et la Côte d’Ivoire alors que le produit tunisien est compétitif aux niveaux de la qualité et du design et peut accéder aux marchés internationaux si on adapte la législation tunisienne à la législation européenne et on obéit aux exigences et aux normes européennes”, a-t-il signalé.

Bouzouada a indiqué que le secteur du bois et de l’ameublement rencontre quelques difficultés comme le manque de main d’œuvre qualifiée et expérimentée en raison du désistement des jeunes qui ne veulent pas se former dans ce domaine et la dépendance au niveau de la matière première.

“Les importations en 2017 ont été de l’ordre de 649 millions de dinars dont 80% sont des matières premières importées de la Suède, Finlande, Autriche… et 20% sont des produits finis importés d’Italie, de France, de la Chine, etc.”, a -t-il ajouté soulignant l’importance de rechercher des produits alternatifs pour arrêter la dépendance.

Le directeur général du CETIBA a, en outre, signalé que le centre se penche actuellement sur la finalisation de la stratégie de développement du secteur à l’horizon de 2030.

De son côté, Slim Feriani, ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises (PME), a souligné que le secteur du bois et de l’ameublement a connu une grande évolution au cours de ces dernières années, passant de 190 entreprises en 2000 à 400 en 2017 et de 9.000 emplois à 38.000 durant la même période.

“Les produits sont de qualité et sont compétitifs vu la créativité et le design d’où l’importance d’adapter la réglementation tunisienne à celle européenne pour accéder facilement aux marchés internationaux et avoir des produits de normes internationales”, a-t-il précisé, soulignant que cette harmonisation des lois intervient dans le cadre des préparatifs de la signature de l’accord de Libre-échange complet et approfondi avec l’UE.

Organisé pendant deux jours à Tunis, le séminaire traitera plusieurs sujets comme la réglementation tunisienne régissant le secteur du bois et de l’ameublement, la sécurité des matériaux de construction et de l’ameublement en ce qui concerne le contenu et les émissions des COV (composés organiques volatils), le règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des substances chimiques, la réglementation européenne de sécurité du travail, les normes et procédures de travail dans l’industrie de la fabrication du bois et autres.

Des experts européens et tunisiens ainsi que des professionnels du secteur prennent part à ce séminaire.

Le programme TAIEX (Technical Assitance Information Exchange) est un Instrument d’assistance technique, créé en 1996 par la Commission européenne, dont l’objectif est de mettre à disposition des Administrations Publiques des pays bénéficiaires une assistance à court terme dans le cadre de l’Accord d’Association et du Plan d’Action Voisinage conformément à l’acquis communautaire.