Le programme de formation dans le domaine du bois et de l’ameublement au profit des artisans du secteur, d’un coût total de 170 mille dinars devrait être lancé avant la fin de l’année 2018. C’est ce qu’a indiqué Khaled Sellami, président de la Fédération nationale du bois et de l’ameublement (FNBA), relevant de l’UTICA.

Il a précisé que ce programme, destiné à 460 personnes de tous les gouvernorats, prendra fin le 30 juin 2019.

“Quatre bureaux de formation ont été sélectionnés lundi pour la réalisation de ce programme dans le domaine du bois et de l’ameublement dans 13 gouvernorats”, a-t-il ajouté.

Ce programme concerne 10 chapitres relatifs principalement au calcul du coût de revient, aux programmes de fabrication assistés par ordinateur, à la sécurité dans les ateliers, à la tapisserie ainsi qu’à la finition.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’accord signé en 2017 entre la FNBA et le Centre national de formation continue et de promotion professionnelle, lequel stipule le financement et l’exécution du programme de formation collectif au profit des artisans du secteur du bois et de l’ameublement, a indiqué l’organisation patronale dans un communiqué publié, lundi, à Tunis.

Par ailleurs, l’UTICA appelle ses adhérents dans ce secteur à participer à ce programme de formation modèle.