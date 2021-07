Le bureau Business France en Tunisie organise, le 13 juillet 2021 à 10h00, avec le Centre technique du textile (CETTEX), l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) et le Centre technique de l’industrie du bois et de l’ameublement (CETIBA), un séminaire virtuel sur les technologies de découpe et de gravure laser dans le secteur textile et ameublement.

Animé par l’entreprise française SEI LASER, ce séminaire technique est destiné aux professionnels (textile, ameublement, bois, etc.), et constituera une occasion de s’informer sur les dernières tendances technologiques, d’échanger sur les bonnes pratiques et d’interagir avec des experts techniques français et tunisiens qui seront mobilisés à cette occasion.

Parallèlement, le Service économique régional de l’ambassade de France en Tunisie présentera les solutions de financement adaptées à ce secteur, à l’instar de la ligne de crédit française pour les PME-PMI (30 M€).

Pour y participer, il faut s’inscrire en ligne avant le 12 juillet en remplissant le formulaire en cliquant sur ce lien « inscription en ligne ».