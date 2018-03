Des agriculteurs et propriétaires d’huileries à Sfax se sont rassemblés, lundi 12 courant, devant le siège du gouvernorat avec leurs camions chargés d’olives pour revendiquer l’intervention des autorités afin de résoudre le problème de manque de commercialisation des olives et de l’huile.

Les protestataires ont refusé de retirer leurs camions pour dégager le trafic routier, appelant à l’impératif d’une réunion avec le gouverneur et le ministre de l’Agriculture autour de ce dossier.

Ils ont prévenu des répercussions financières et sociales de cette crise sur l’agriculteur et le secteur où plusieurs opérations de cueillette des olives ont été arrêtées à cause de l’augmentation des dettes.

Le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche à Sfax, Abderrazek Krichen, a indiqué qu’il n’y a pas de volonté réelle pour résoudre ce problème, ajoutant que “la décision de l’Office national de l’huile, qui s’est dit engagé pour l’achat de l’huile de bonne qualité, ne suffit pas pour régler cette question”.