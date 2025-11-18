La récolte des dattes biologiques dans le gouvernorat de Kébili a atteint 18 mille tonnes, durant la saison agricole 2025, en hausse de 5 mille tonnes par rapport à l’année précédente.

Le responsable de l’agriculture biologique au Commissariat régional au développement agricole à Kébili, Mohamed El Karrous a indiqué à l’Agence TAP que l’amélioration de la production des dattes biologiques cette saison est due aux facteurs climatiques favorables enregistrés dans la région au cours des mois d’août et de septembre derniers.

Il a rappelé que le volume des exportations des dattes biologiques a connu une baisse de 700 tonnes en 2024 atteignant, seulement, 3 mille tonnes.

Les superficies consacrées à la production des dattes biologiques dans le gouvernorat de Kébili s’élèvent à 1610 ha exploités par 746 agriculteurs, d’après la même source.