L’Association pour la sauvegarde de l’île de Djerba vient de lancer (samedi 10 mars 2018), une campagne de sensibilisation pour informer l’opinion publique sur la volonté d’inscrire l’île de Djerba au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cette campagne concerne les différentes composantes de la société civile, les institutions éducatives et universitaires et un grand nombre d’instances de la communauté locale de l’île afin de répondre à leurs interrogations et faire connaître ce projet auprès de l’opinion publique.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du processus de classement de l’île de Djerba dans le patrimoine mondial après l’organisation d’un atelier maghrébin de l’UNESCO et dans le cadre des efforts du ministère de l’Education et de l’Institut national du patrimoine pour installer une unité de projet et collecter des fonds, a expliqué Naceur Bouabid, membre de de l’Association pour la sauvegarde de l’île de Djerba, lors d’une rencontre d’information.

“Le projet appartient à l’Etat mais implique plusieurs intervenants”, a-t-il précisé.