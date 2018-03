Le ministre de la Santé, Imed Hammami, a déclaré, jeudi 8 mars, que la mise en œuvre de l’accord d’El Kamour et des 64 mesures annoncées par le chef du gouvernement en faveur de la région de Tataouine va bon train conformément aux délais impartis.

Dans une déclaration aux médias, peu avant la tenue au siège du ministère de la commission supérieure chargée du suivi de ces mesures, le ministre a fait savoir que l’ensemble des mesures prises en 2017 ont été mises en œuvre.

Plusieurs autres mesures prises en 2018 ont été entamées, a-t-il expliqué, précisant que la commission qui se tient d’une manière périodique se penchera sur la question des recrutements dans les compagnies pétrolières implantées dans le Sahara.

Les principales mesures mises en œuvre en 2018 concernent les recrutements dans les sociétés d’environnement et de jardinage et l’activation du fonds de développement et de l’investissement en faveur de Tataouine dont l’enveloppe est de 80 millions de dinars.

Il a ajouté que les personnes recrutées ont contribué efficacement à impulser la roue du développement dans le gouvernorat de Tataouine, soulignant que le gouvernement d’union nationale est en mesure de mettre en œuvre toutes les mesures.

De son côté, Dhaou Ghoul, membre de la coordination d’El Kamour à Tataouine, a déclaré aux médias que les membres de cette coordination vont saisir cette occasion pour inciter les décideurs politiques à mettre en œuvre le reste des mesures dont essentiellement le projet du gaz du sud. “Le taux d’avancement de l’application de ces mesures a atteint 60%”, a-t-il ajouté.

Signé en juin 2017 entre les sit-ineurs qui réclament leur recrutement dans les compagnies pétrolières de Tataouine et le gouvernement, l’accord d’El Kamour prévoit la reprise directe de la production pétrolière dès la mise en œuvre d’une série de mesures de l’accord.