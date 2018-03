Une amélioration du solde commercial a été enregistrée à fin février 2018, à 2,215 milliards de dinars, contre 2,510 milliards de dinars durant les deux premiers mois de 2017, suite à une évolution remarquable des exportations (+42,9%) et une décélération des importations (+23,7%), selon les statistiques publiées jeudi 8 mars 2018 par l’INS.

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant les deux mois de 2018 montrent que les exportations continuent de croître à un rythme soutenu, atteignant 6,612 milliards de dinars contre 4,627 milliards de dinars durant la même période en 2017. Toutefois, les importations maintiennent un rythme de croissance remarquable, enregistrant une hausse de 23,7%, pour une valeur de 8,827 milliards de dinars.

Le taux de couverture a enregistré une amélioration de 10,1 points par rapport aux deux premiers mois de l’année écoulée, pour s’établir à des taux respectifs de 74,9% et 64,8%.

Importants déficits avec la Chine, la Turquie, l’Italie, la Russie et l’Algérie

Ce solde de la balance commerciale résulte du déficit enregistré avec certains pays tels que la Chine (-701,8 MDT), la Turquie (-360,3 MDT), l’Italie (-342,7 MDT), la Russie (-265,2 MDT) et l’Algérie (-222,1 MDT).

Le déficit de la balance commerciale hors énergie se réduit à 1,417 milliard de dinars, sachant que le déficit de la balance énergétique s’élève à 797,8 MDT (36% du total du déficit) contre 786,6 MDT durant la même période en 2017.

Sous le régime général, les exportations ont enregistré une hausse importante de 74,2%, contre une baisse de 8% durant la même période en 2017. De même, les importations ont augmenté de 15,9% contre 33,2% durant la même période en 2017.

Les exportations boostées par les ventes de pétrole brut et de produits agricoles

La hausse enregistrée au niveau des exportations est due à la contribution de la majorité des secteurs. En effet, le secteur de l’énergie a enregistré un accroissement remarquable de 259,9%, suite à l’augmentation des ventes de pétrole brut (393 MDT, contre 69,8 MDT).

Idem pour le secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires qui ont enregistré une hausse de 99,5%, suite à l’augmentation des ventes d’huile d’olive (544,8 MDT contre 143,3 MDT) et des dattes (169,4 MDT contre 127,5 MDT).

Les secteurs des industries mécaniques et électriques, du textile et habillement et cuirs et des industries manufacturières ont respectivement évolué de 37,1%, 25,4% et 27,6%.

En revanche, le secteur des mines, phosphates et dérivés a enregistré une baisse de 30,9%, suite à la diminution des exportations en DAP (26,5 MDT contre 102,8 MDT).

L’augmentation des importations est due essentiellement à la hausse enregistrée au niveau de tous les secteurs. Ainsi, les matières premières et demi-produits ont progressé de 39,3%, l’énergie de 58,0%, les mines, phosphates et dérivés de 25,5% et les biens d’équipement de 21,9%.

Par contre, le secteur des produits agricoles et alimentaires de base a enregistré une baisse de 2,4%.

Pour ce qui est des importations hors énergie, elles ont augmenté de 21,9%.

Hausse des exportations tunisiennes vers l’UE

Les exportations tunisiennes vers l’Union européenne (74,4% du total des exportations) ont augmenté de 40,8%. Cette évolution est expliquée par la hausse de nos exportations vers certains partenaires européens, telles que l’Italie (46%), la France (37,4%) et l’Allemagne (35,3%).

A contrario, les ventes ont reculé vers d’autres pays, notamment avec le Royaume-Uni de 52,8%.

Au niveau des échanges avec les pays arabes, les exportations ont enregistré une augmentation de 36,5% vers le Maroc et de 14,4% vers la Libye, alors qu’elles ont diminué vers l’Algérie de 20,4%.

S’agissant des importations de l’UE (56,7% du total des importations), elles ont enregistré une hausse de 33,7% pour s’établir à plus de 5 milliards de dinars. Les importations ont évolué de 47,9% avec l’Allemagne et de 22,0% avec la France.

Le solde de la balance commerciale a enregistré un excédant principalement avec la Libye (1,229 milliard de dinars), la France (685,7 MDT) et le Maroc (83,6 MDT).