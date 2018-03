Engagée de longue date dans une stratégie responsable et durable d’accompagnement de l’entreprenariat social, le Groupe BNP Paribas, à travers l’UBCI, est désormais partenaire de l’association LAB’ESS, acteur phare de l’économie sociale et solidaire (ESS).

L’association, qui a pour missions de développer des actions de mise en réseau, de formation et d’accompagnement des organisations de la société civile (OSC) et des acteurs de l’ESS vient d’inaugurer, le 26 février dernier, un nouvel espace collaboratif baptisé ESS’pace. Pour Rachid Abidi, Directeur du LAB’ESS, « ESS’pace est un lieu de partage, de dialogue et de coconstruction entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire et ceux de la Finance », remerciant en cela l’UBCI pour son soutien à apporter un financement aux entrepreneurs innovants qu’ils agissent dans le tissu associatif ou dans l’économie lucrative à impact social.

Pierre Bérégovoy, Directeur Général de l’UBCI a tenu, à cette occasion, à souligner la très forte implication du Groupe BNP Paribas dans ce type d’action : « Au cœur de l’économie mondiale et partout où il est présent, notre groupe a pour mission de développer un impact positif sur la société. Nous avons pour objectif de participer à la construction d’un monde plus durable, sans pauvreté. Nous devons contribuer à l’accomplissement des Objectifs de Développement Durable tel que définis par l’Organisation des Nations Unies ».

En ce sens, en Tunisie, l’UBCI, à l’instar du groupe auquel elle appartient, fonde sa stratégie sur 4 piliers :

son engagement à financer l’économie de manière éthique.

sa responsabilité sociale, notamment en direction de ses collaborateurs

sa mission civique de lutte contre toute forme d’exclusion

enfin, sa responsabilité environnementale à agir contre les dérèglements climatiques.

De nombreuses actions sont développées, en ce sens, tout au long de l’année, renforcée aujourd’hui par son partenariat avec LAB’ESS qui s’inscrit parfaitement dans sa stratégie d’accompagnement pérenne de l’entreprenariat social en Tunisie.

Notons que dans le cadre de ce partenariat, l’UBCI sera notamment présente aux côtés de LAB’ESS lors la Conférence qu’elle organise le 9 mars prochain à Tunis, sur le thème « Oui à la finance solidaire en Tunisie ! »

Plus d’informations sur cet événement : https://www.facebook.com/events/347908185693232/

A propos de l’UBCI : Née en 1961 l’UBCI, filiale du groupe BNP Paribas, dispose aujourd’hui d’un réseau de 111 Agences et 123 GAB opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie. L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale. Au service également de ses clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans le domaine du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière et du leasing. L’UBCI est certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012. Une attention particulière est consacrée aux questions de Responsabilité Sociale et Environnementale en ligne avec la politique du groupe BNP Paribas.

Pour plus d’information : www.ubci.tn

A propos de LAB’ESS Créée en 2012, LAB’ESS est une association à but non lucratif qui vise à contribuer à l’instauration des conditions favorables au développement des initiatives des acteurs de l’ESS. Elle a pour mission principale de :

Contribuer à la professionnalisation des OSC par le renforcement de leurs capacités organisationnelles, en gestion et de gouvernance à Tunis et dans les régions.

Accompagner et favoriser l’autonomisation des associations et la création d’entreprises sociales

Favoriser la collaboration et les synergies pluri-acteurs entre OSC, secteurs privés et pouvoirs publics.

Elle est soutenue par le GROUPE SOS, première entreprise sociale en Europe.