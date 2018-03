Une nouvelle pépinière d’entreprises spécialisée en matière de nouvelles technologies a ouvert ses portes à l’Institut supérieur des technologies de l’information et de la communication (ISTIC) de Borj Cedria.

Cette pépinière offrira aux jeunes diplômés du supérieur désirant créer des entreprises les mécanismes d’accompagnement, de formation, d’encadrement et d’assistance.

Lors de la cérémonie de l’ouverture, vendredi 2 mars 2018, présidée par Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Slim Feriani, ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises (PME), un accord de coopération a été conclu entre les deux ministères ainsi que d’autres accords relatifs à la création de cette pépinière.

La création de cette pépinière, qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat public-privé, permettra d’impulser l’initiative privée en encadrant les jeunes promoteurs, a affirmé Slim Feriani.

Il a rappelé, dans ce cadre, les mesures prises par le gouvernement en la matière, à savoir la réduction des délais de la création de l’entreprise et la simplification des mesures.

De son côté, Slim Khalbous a fait savoir que cette pépinière figure en tant que projet pilote spécialisé, reflétant une nouvelle conception des pépinières regroupant formation et encadrement.

Un budget de 35 mille dinars a été alloué au financement des inventions de jeunes étudiants en aidant à les transformer en entreprises.

Le directeur général de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), Samir Bechaoual, a expliqué que la création de la pépinière d’entreprises au sein de cet Institut permet d’accueillir les projets innovants en matière des TIC.

Cette pépinière est destinée aux promoteurs spécialisés dans le domaine des TIC.

Composée de 12 bureaux, elle fournira des services de formation, d’accompagnement et d’accueil.