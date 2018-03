La production du secteur de la pêche et de l’aquaculture a atteint, au cours du mois de janvier 2018, environ 8.977 tonnes, contre 6.114 tonnes, durant la même période de 2017, soit en augmentation de 47% (+2.863 tonnes), selon les données du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

La production de la pêche a augmenté, en janvier 2018, 54% pour s’établir à 7.426 tonnes, contre 4.807 tonnes, lors de la même période de 2017, alors que celle de l’aquaculture a enregistré une croissance de 19%, pour s’établir à 1.551 tonnes, contre 1307 tonnes, au cours de la même période de 2017.

Les exportations, ont atteint, au cours de janvier 2018, 1644 tonnes d’une valeur de 29,2 millions de dinars (MDT), contre 1.459 tonnes d’une valeur de 20,3 MDT, soit une augmentation en quantité de 185 tonnes (15,7%) et en valeur de 8,9 MDT (44%).

Les exportations du crabe ont passé de 16 tonnes, en janvier 2017, à 166 tonnes, au cours de la même période de 2018, représentant 66% du total des exportations des crustacés et les exportations de l’aquaculture (dorades et loups) ont enregistré une hausse de 65% en quantités et 81% en valeur.

Pour les importations de la pêche, elles ont baissé de 3822 tonnes d’une valeur de 14,3 MDT, en janvier 2017, à 1589,5 tonnes d’une valeur de 7,8 MD en janvier 2018, soit une baisse notable en quantité de 58% et de 45% en valeur.

Le ministère a expliqué cette baisse, par la régression des importations tunisiennes de thon emballé en quantités de 98%, par rapport à la même période de l’année écoulée.

Ainsi, la balance commerciale des produits de la pêche a enregistré un excédent de 21,4 MDT, contre 6 MDT, au cours de la même période de 2017.