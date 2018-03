La Tunisie participe pour la sixième année consécutive, au salon ‘’Mobile World Congress’’, la plus importante manifestation au niveau mondial pour la promotion de l’univers de la téléphonie mobile, qui se tient du 26 Février au 1er Mars 2018, à Barcelone.

Dix entreprises tunisiennes aux activités variées (Mobile Service Cloud, Mobile Network Monitoring, Swarming Drones Communication Modems, développement des logiciels Web Mobile, solutions M-Business, développement d’applications d’ingénierie des services financiers, paiement mobile, Cloud Computing), participent au pavillon national à ce salon, qui est organisé par le centre de promotion des exportations (CEPEX) sur 74m².

Le CEPEX a fait savoir jeudi, dans un communiqué, qu’il s’est allié avec ses partenaires institutionnels et privés pour stimuler les synergies des participants tunisiens, à “la plus grande messe de l’industrie de la téléphonie mobile à l’échelle mondiale”. Pour ce faire, le Pôle el-Gazala des Technologies de la Communication et le Pôle de Compétitivité de Sousse se sont attelés, depuis des mois, à mobiliser 13 Start-ups tunisiennes pour faire le déplacement à Barcelone, afin de présenter leurs dernières solutions mobile aux leads et prospects croisés aux abords du pavillon Tunisie, mais aussi pour vivre une expérience commerciale et technologique unique qui enrichira leur connaissance du business international.

Pour la CEPEX, le salon’’ MWC 2018’’ a été l’occasion pour mettre en application la nouvelle vision qui prône l’intégration graduelle des activités du fonds ” Tasdir+ ” dans les actions du centre. C’est ainsi que ce fond a mis à contribution son réseau local et international pour l’inscription de ses adhérents à ce salon et l’invitation au pavillon national de donneurs d’ordre et professionnels d’envergure internationale lors de deux séances de networking et de mises en relation organisées, les 27 et 28 février.

La rencontre du 27 février a été marquée par une grande affluence de personnalités, donneurs d’ordre et bailleurs de fonds étrangers venus pour établir des réseaux avec les chefs et délégués des PME tunisiennes, présentes au salon.

Ont pris part à cette séance de networking, des partenaires européens et africains, des personnalités de la région MENA (ministres des TIC de la Palestine et de l’Egypte ainsi que le secrétaire général de l’association arabe des TIC -AITCO-) ainsi que le président du patronat ivoirien, le président de l’instance de coopération internationale de Russie, le président de la région Est de l’investissement canadienne et le président de l’instance de l’export du Quebec.

La séance du 28 février a été consacrée aux rencontres B to B et le partenariat avec l’Afrique a été au cœur de ces rencontres. Un accord entre l’entreprise tunisienne “Omniacom”, fournisseur de solutions et services de télécommunication et la compagnie ivoirienne Enova a été signé lors de cette journée.

Un autre pavillon tunisien, au nom du consortium “Get’it” qui abrite sept entreprises, participe au salon ‘’MWC 2018’’, pour présenter le savoir-faire de ces sociétés dans les domaines des Solutions Telecom, de la Transformation digitale et de l’Outsourcing & Services.

Pour le CEPEX, il s’agit là d'”un exemple d’une initiative privée qui démontre la possibilité de se distinguer , sans forcément recourir à l’assistance de l’Etat”.

Etant membre du réseau Europe Entreprise Network “EEN” depuis 2015 (4000 experts au sein de 600 organisations partenaires dans plus de 50 pays), le Cepex a co-organisé avec l’Agence Catalane pour la Compétitivité des Entreprises “ACCIO”, le plus grand événement de rencontres BtoB entreprises par ce réseau, au salon ‘’MWC’’.

“Cet événement a été l’occasion idoine aux exposants tunisiens pour marquer leur présence parmi les acteurs de la téléphonie mobile dans le monde et révéler tout leur potentiel particulièrement en termes de rapport qualité/prix”.

“En effet, un travail de collaboration fut initié quelques semaines avant le début du MWC entre le Cepex et l’Ambassade du Canada à Tunis, en vue d’identifier les intérêts communs des PME exposantes au MWC des deux pays et de créer un planning de rendez-vous d’affaires aussi bien au sein du pavillon Tunisie que de celui du Canada”.

L’édition 2018 du salon MWC a choisi comme slogan ” Creating a Better Future “. C’est exactement à quoi on s’attend en Tunisie pour une filière naissante et prometteuse…, a souligné le CEPEX.