La Tunisie participera, pour la 7ème fois consécutive sous l’égide du CEPEX, au plus grand Salon mondial de l’industrie mobile Mobile World Congress (MWC 2018), et ce du 26 février au 1er mars 2018 à Barcelone (Espagne).

Les 10 PME exposantes, les PME visiteuses et les institutions et organismes d’appui, “œuvreront à accroître la visibilité du package TIC-Tunisie et à entreprendre des actions de matchmaking prolifiques”, indique un communiqué du CEPEX publié jeudi 21 février.

Deux événements majeurs seront organisés au sein du pavillon Tunisie le 2ème et 3ème jour du salon (les après-midis des 27 et 28 février), auxquels des personnalités de haut rang (CEO, décision makers, country managers, diplomates…) appartenant à de grands clients et partenaires de la Tunisie qui viendront s’enquérir non seulement de l’offre présente sur les lieux mais également de son intégralité et du climat des affaires qui caractérise la Tunisie, classée première nation africaine en matière d’innovation dans le dernier classement de Bloomberg Innovation Index 2018.

La rencontre du 27 février sera une occasion pour le réseautage avec les donneurs d’ordre, les bailleurs de fonds et les multinationales via leurs antennes régionales, tandis que celle du 28 sera plutôt dédiée aux rencontres B to B en vue de sceller des partenariats et promouvoir le savoir-faire, indique la même source.

Le secteur de la téléphonie mobile “n’échappe pas à la vocation africaine dans laquelle la Tunisie s’est inscrite depuis quelques années”.

Le fonds “Tasdir+”, qui œuvre pour l’appui à la compétitivité et au développement des exportations, s’est associé à cette dynamique nationale pour apporter une contribution importante dans les activités de mises en relation et de réseautage d’affaires, affirme le communiqué.