Le CEPEX organise la participation des entreprises tunisiennes au Salon international de la téléphonie mobile “Mobile World Congress”, qui se tiendra à Barcelone du 28 juin au 1er juillet 2021.

La Tunisie sera présente par un pavillon à cet événement incontournable de l’industrie des télécommunications destiné aux PME innovantes et aux start-ups des infrastructures télécoms, équipementiers et logiciels.

Une adresse E-mail ajaouadi@tunisiaexport.tn a été mise à la disposition des entreprises intéressées pour remplir le formulaire de participation à travers le lien http://www.cepex.nat.tn/actual…/Mobile_World_Congress_2021

Exceptionnellement pour cette année, toutes les entreprises du pavillon national auront droit à un profil exposant sur la version virtuelle du Salon.

L’édition 2021 de ce Salon se tiendra sous un format hybride, une présence physique associée à une participation virtuelle, d’après le Centre de Promotion des Exportations.

Pour réussir cet événement, à l’heure de la crise sanitaire dans le monde et les restrictions imposées par le gouvernement espagnol sur l’entrée dans le pays des ressortissants non européens, l’organisateur du Salon (GSMA) et le ministère espagnol de l’Intérieur ont conclu un accord permettant à tous les inscrits au Salon ” Mobile World Congress ” (exposants, participants, sponsors et partenaires) d’entrer en Espagne pour assister à cet événement en personne.