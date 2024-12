Le CEPEX a appelé, sur son site, les entreprises tunisiennes à participer au salon “Mobile World Congress” qui se tiendra du 3 au 6 mars 2025 à Barcelone en Espagne.

L’édition 2025 du salon MWC mettra l’accent sur les dernières technologies, les tendances et les innovations de la filière de la téléphonie mobile.

Les entreprises intéressées d’exposer au sein du pavillon national, doivent s’inscrire via le lien suivant : httpss://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/283 au plus tard le 27 décembre 2024.

Le CEPEX a fait savoir que la participation à ce salon permettra aux entreprises tunisiennes de rencontrer les acteurs clés du secteur, étant donné le MWC rassemble les entreprises, les opérateurs, les startups et les leaders du domaine de la télécommunication et accueille plus de 2700 exposants et près de 101 mille participants.

Ce salon permet aussi aux entreprises participantes de découvrir les dernières innovations technologiques, de développer leur réseau professionnel en établissant des partenariats, d’accroître leur visibilité et d’assister aux nombreuses conférences et panels où des leaders d’opinion partageront leurs réflexions sur l’avenir de la technologie, l’innovation et la mobilité.