Une augmentation de 83% de la distribution d’applications et une croissance de 33% du nombre d’utilisateurs actifs mensuels marquent une année de croissance rapide pour l’écosystème d’applications de Huawei.

HUAWEI AppGallery, l’un des trois principaux marchés d’applications au monde, a franchi plusieurs étapes importantes dans son développement en cours – un an après la révélation de son intention d’élargir son écosystème mobile lors du Mobile World Congress en 2020.

La plate-forme compte désormais 2,3 millions de développeurs enregistrés, une augmentation de 77% par rapport à l’année dernière. Dans la région Moyen-Orient et Afrique, le nombre de développeurs enregistrés a dépassé les 45000 au 31 décembre 2020.

L’audience mondiale est passée à 530 millions d’utilisateurs actifs mensuels, ce qui démontre l’impact croissant d’AppGallery sur les développeurs et les utilisateurs mobiles du monde entier.

À l’échelle mondiale, 120000 applications intégrées à Huawei Mobile Services Core sont désormais disponibles sur AppGallery, soit une augmentation de 118% d’une année sur l’autre.

La plate-forme a également vu une distribution d’applications atteindre 384,4 milliards en 2020, 174 milliards de plus que l’année précédente. Le jeu est à la pointe de cette expansion, avec plus de 500% de jeux en plus désormais disponibles sur la plate-forme par rapport à l’année dernière. Les clients de Huawei sont les premiers à découvrir un nouveau gameplay innovant dans le monde, avec de nombreux lancements de l’année dernière, notamment AFK Arena, Asphalt 9: Legends, Clash of Kings et bien d’autres.

Les nouveaux chiffres surviennent un an après que Richard Yu, PDG de Huawei Consumer Business, a dévoilé la vision de Huawei de faire de HUAWEI AppGallery une plate-forme de distribution d’applications ouverte et innovante accessible aux consommateurs du monde entier. Zhang Zhe, directeur des partenariats mondiaux et du développement commercial de l’éco-développement chez Huawei Consumer Business Group, a déclaré que les chiffres prouvent les progrès continus d’AppGallery en tant que marché d’applications véritablement mondial: «À la fin de 2019, il y avait 25 pays dans le monde. qui comptait plus d’un million d’utilisateurs AppGallery. Ce nombre est maintenant passé à 42, et nous continuons de constater une forte croissance sur les marchés d’Europe, d’Amérique latine, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique. »

HUAWEI AppGallery a concentré ses efforts sur la collaboration avec les développeurs à l’échelle locale et mondiale pour proposer les applications les plus pertinentes aux utilisateurs, en augmentant le nombre de développeurs travaillant avec la plate-forme et en offrant plus de choix aux consommateurs du monde entier.

La vision de HUAWEI AppGallery est d’en faire une plate-forme de distribution d’applications ouverte et innovante accessible aux consommateurs, tout en protégeant strictement la confidentialité et la sécurité des utilisateurs tout en leur offrant une expérience unique et intelligente. Étant l’un des trois meilleurs marchés d’applications au monde, HUAWEI AppGallery propose une grande variété d’applications mondiales et locales dans 18 catégories, y compris la navigation et le transport, les actualités, les médias sociaux, etc.

HUAWEI AppGallery est disponible dans plus de 170 pays et régions avec plus de 530 millions d’utilisateurs actifs par mois dans le monde. Huawei s’est associé à 2,3 millions de développeurs à travers le monde et la distribution totale des applications de HUAWEI AppGallery a atteint 384,4 milliards de fois en 2020.