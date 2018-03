L’organisation du deuxième forum tuniso-français à Paris après la tenue de la première édition à Tunis en 2017 a figuré parmi les principaux thèmes de l’entretien, mardi 27 février à Tunis, entre Samir Majoul, président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), et Olivier Poivre D’Arvor, ambassadeur de France en Tunisie, selon communiqué de la centrale patronale.

Au cours de l’entretien, il a été relevé l’importance pour la Tunisie de réussir sa transition économique, l’accent étant mis sur des secteurs porteurs à promouvoir, telles que l’économie de la mer, les énergies renouvelables et les TIC.

Les échanges entre le président de l’UTICA et le diplomate français ont également concerné les pistes de projets de coopération d’envergure que les secteurs privés des deux pays pourraient réaliser.

Il a aussi été question de promouvoir la coopération bilatérale et d’envisager de nouvelles perspectives pour le partenariat tuniso-français.

L’ambassadeur de France a souligné les objectifs assignés à la coopération tuniso-française pour les années à venir, notamment le doublement des investissements français en Tunisie, l’accompagnement des entreprises françaises installées ou souhaitant s’installer sur le site Tunisie.

A noter que l’entretien s’est déroulé en présence de Hamadi Kooli, vice-président de l’UTICA, Kaies Sellami, membre du bureau exécutif et président de la Fédération Tic, et Slim Ghorbel, membre du bureau exécutif, ainsi que de Gilles Chausse, directeur de l’Agence française de développement (AFD), Olivier Pradet directeur de Business France en Tunisie, et Olivier Raymond, chef de service économique régional à l’ambassade de France en Tunisie.