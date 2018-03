Figure connue du monde associatif, Emna Jeblaoui s’associe à une nouvelle initiative : elle va co-piloter, en tant que secrétaire, -avec Fabio D’Onofrio, président- l’antenne tunisienne d’une association italienne.

Baptisée Centro Cooperazione Sviluppo “CCS Tunisie“, celle-ci se destine «à étudier et travailler sur les questions liées aux jeunes et aux femmes, encourager les initiatives innovantes en établissant des liens entre les partenariats dans les pays en développement et les centres de recherche nationaux et internationaux».

Mme Jeblaoui, assistante à la Faculté des lettres, des arts et des humanités de la Manouba, est directrice exécutive de l’Institut international du développement Humain (IIDH), créé en 2013 pour «tracer des stratégies et des programmes de formation dans les domaines politiques, sociaux et économiques». Avant cela, elle avait été coordinatrice du Centre de formation de l’Assemblée nationale constituante (ANC) pour le projet de soutien à l’élaboration de la Constitution et au dialogue national.