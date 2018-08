“Ne dites pas chômage mais dites refus de travail. ..

En Tunisie plus de 8000 ivoiriens travaillent en Tunisie d une manière continue depuis 2012, avec un salaire fixe et un billet d’avion par an, …

Nous avons un manque affreux en techniciens (électriciens, mécaniciens, plombiers, menuisiers,…)

23% des sociétés allemandes installées en Tunisie offrent entre 200 et 400 postes mais malheureusement ces offres d’emploi ne trouvent pas de postulants, les salaires proposés entre 900 et 1000 dt ,…

60% de nos terres agricoles non exploitées faute de mains d’oeuvres,

En conclusion, des diplômés sans utilités et des universités sans rendement, nous avons une crise de travail et non un chômage…”

Hakim Trawli