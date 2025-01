Le taux de chômage mondial est resté stable l’année dernière à un niveau historiquement bas de 5% et devrait y rester en 2025, a déclaré l’Organisation internationale du travail (OIT) dans un rapport jeudi.

Le ralentissement économique mondial, qui a vu la croissance globale passer de 3,3% en 2023 à environ 3,2% en 2024 et qui devrait graduellement décélérer sur le moyen-terme, imposera des limites à la création d’emplois, a néanmoins ajouté l’organisation basée à Genève.

“L’économie mondiale continue de croître à un rythme modéré, mais elle devrait s’essouffler progressivement, empêchant une reprise plus forte et plus durable du marché du travail”, peut-on lire dans le rapport annuel de l’OIT, intitulé “Emploi et questions sociales dans le monde : Tendances 2025”.

Le taux de chômage mondial actuel, qui s’élève à 5%, représente le chiffre le plus bas enregistré par l’organisation depuis 1991 et devrait à nouveau reculer en 2026 pour atteindre 4,9%, a déclaré l’OIT.

Néanmoins, certains pays et groupes de population ne semblent pas récolter les fruits de cette tendance. Les jeunes, notamment, font face à un taux de chômage beaucoup plus élevé à 12,6%, selon le rapport.

Tandis que certains pays européens ont observé une chute de leurs taux de chômage ces dernières années, d’autres pays tels que l’Afrique du Sud affichent des taux bien plus élevés, autour des 30% en 2024.

Gilbert Houngbo, l’ancien Premier ministre togolais qui occupe maintenant le poste de directeur général de l’OIT, a appelé le monde à prendre des mesures ambitieuses pour éliminer les obstacles qui empêchent le marché du travail de prospérer.

“Le monde doit adopter de nouvelles approches en matière de justice sociale pour générer du travail décent”, a-t-il déclaré dans la préface du rapport.

Le rapport long de 84 pages inclut également des recommandations pour encourager la création d’emplois à travers des investissements dans l’éducation ainsi qu’un projet visant à créer de nouveaux fonds privés à partir des versements envoyés par les migrants dans leur pays d’origine.