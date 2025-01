Le taux de chômage en Espagne a reculé de 5,4% en 2024, selon des chiffres publiés, vendredi, par le ministère du Travail et de l’Economie sociale.

Ainsi, l’Espagne a terminé l’année avec 146.738 travailleurs de plus par rapport à 2023, et un total de 2,56 millions de demandeurs d’emploi, soit le chiffre le plus bas pour une fin d’année depuis 2007, souligne le ministère.

Le chômage en Espagne se contracte ainsi pour la quatrième année consécutive à la faveur notamment du dynamisme du secteur des services.

En décembre, le chômage a diminué de 25.300 personnes par rapport au mois précédent (-1%), relève le ministère dans un communiqué.

Cette baisse a principalement concerné les femmes avec 25.238 chômeuses en moins (-1,6 %), alors que chez les hommes, le repli est moins prononcé avec seulement 62 personnes de moins (-0,01 %).

Chez les moins de 25 ans, le nombre de demandeurs d’emploi a baissé de 10.903 personnes (-5,5 %), tandis que chez les 25 ans et plus, il a régressé de près de 14.400 personnes (-0,6 %).