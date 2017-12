L’activité boursière a clôturé l’année 2017 sur une note positive, avec une progression du Tunindex de 14,45%, selon le “Bilan de l’activité Boursière durant l’année 2017” publié vendredi 29 décembre par la BVMT.

Cette performance est naturellement liée aux anticipations positives sur les résultats des entreprises cotées qui ont amélioré leurs résultats semestriels de 12% et publié des indicateurs trimestriels qui le confirment.

En 2017, le montant global des émissions effectuées par les sociétés cotées (actions + obligations) et autorisées par le Conseil du Marché Financier a atteint 946 MDT pour 45 opérations. Ce montant est réparti entre 17 emprunts obligataires -qui ont porté au total sur 701 MDT-, et 8 augmentations de capital pour 245 MDT.

Le Tunindex en hausse de 14,45%

Après une progression de 8,86% en 2016, l’indice phare de la Bourse de Tunis, le Tunindex, a enregistré en 2017 une hausse de 14,45%, clôturant l’exercice avec 6.281,83 points.

A rappeler le Tunindex avait amorcé une tendance haussière en janvier et atteint à son plus haut historique le 4 septembre dernier à 6.382,25 points.

Au total, la balance des variations des cours fait ressortir 42 valeurs en hausse contre 39 baisses.

Dépréciation du dinar de 21% face à l’euro

En 2017, le taux de change du dinar s’est déprécié de 21% vis-à-vis de l’euro et de 6% vis-à-vis du dollar américain. En conséquence, estimé en Euro, le Tunindex a enregistré un recul de 5,41%. En revanche, estimé en dollar, il gagne 7,73%.

L’indice Tunindex20 imite la tendance du Tunindex

Le Tunindex20, indicateur de mesure du rendement des vingt plus grandes capitalisations boursières les plus liquides sur le marché, a imité la tendance -mais de manière plus marquée- de l’indice Tunindex, avec une performance annuelle plus importante de 21,55% pour finir l’année à 2.822,58 points.

Cette bonne prestation est attribuée à la progression d’une quinzaine de valeurs et aux fortes hausses des titres Magasin General (60,79%), One Tech Holding (60%), Poulina Group Holding (53,78%), BIAT (40,39%), Attijari Bank (40,20%) et SAH (38,86%).

Deux nouvelles introductions

La Cote de la Bourse a accueilli deux nouvelles entreprises, Sanimed sur le marché alternatif, et la société “Atelier du Meuble Intérieurs” portant le nombre d’entreprises cotées à 81.



Sanimed a été introduite le 1er mars 2017 au Marché Alternatif de la Cote, suite à une augmentation de capital. Cette nouvelle introduction a porté le nombre d’entreprises sur le marché alternatif à 13.

Quant à la société “Atelier du Meuble Intérieurs”, elle a réalisé sa première cotation sur le marché Principal le 23 mars 2017. A l’issue de cette opération, le nombre total d’entreprises cotées au marché principal est passé à 68.

Hausse de 13,22% de la capitalisation boursière du marché

A la clôture de l’année 2017, la capitalisation boursière du marché a gagné 2,552 milliards de dinars et enregistré une hausse de 13,22% pour s’établir à 21,852 milliards de dinars contre 19,300 milliards de dinars à la fin de l’année 2016.

Cette forte progression est attribuée à l’accroissement de la valorisation des poids lourds de la Cote suite aux hausses des cours, principalement, et aux émissions d’actions nouvelles : Poulina Group Holding (+562 MDT), BIAT (+534 MDT), Attijari Bank (+356 MDT), SFBT (+340 MDT), One Tech Holding (+254 MDT) et SAH (253 MDT).

Evolution du volume des échanges



Le volume échangé sur la Cote de la Bourse a atteint 2,408 milliards de dinars contre 1,741 milliard de dinars en 2016, soit une hausse de 38,3%. Le volume quotidien des échanges a ainsi augmenté en 2017 au niveau de 9,6 MDT contre 6,9 MDT en 2016.

Les dix valeurs les plus actives sur la Cote ont accaparé un volume de 1,678 milliard de dinars, représentant 69,7% du volume traité sur les titres de capital : Délice Holding (815 MDT), SFBT (178 MDT), BIAT (175 MDT), Carthage Cement (110 MDT), Amen Bank (79 MDT), SAH (79 MDT), Euro-cycles (66 MDT), Poulina Group Holding (64 MDT), Sotipapier (58 MDT) et Telnet (54 MDT).

Par ailleurs, sur le marché Hors Cote, les capitaux échangés ont baissé de 19,2% à 64 MDT contre 79 MDY en 2016.

Les opérations d’enregistrement et les déclarations ont porté sur un montant de 1,008 milliard de dinars contre 909 MDT pour l’année 2016, soit une progression également de 10,9%.

Ainsi, le volume global des échanges a enregistré, en 2017, une hausse de 27,5% par rapport à l’année précédente pour atteindre 3,480 milliards de dinars contre 2,729 milliards de dinars.