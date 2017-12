Selon l’avocate Dalila Mbarek Mssadak, six Tunisiens (3 femmes, deux médecins et une étudiante) ont décidé de porter plainte contre la compagnie aérienne des Emirats arabes unis (Emirates Airlines) pour préjudice moral et matériel subi.

Elle a expliqué que les trois Tunisiennes concernées par la décision émiratie d’interdire aux Tunisiennes l’embarquement à bord des vols de la compagnie l’ont chargée de les représenter. Les plaintes seront déposées début janvier, a-t-elle précisé, relevant être en train de constituer un collectif de défense, composé d’avocats bénévoles, pour plaider en faveur des plaignantes dans cette affaire.

Me Dalila Mbarek indique que des requêtes seront également adressées aux organisations internationales et onusienne, en charge des droits de l’Homme, ainsi qu’aux organisations de l’aviation civile en vue de les inciter à reconnaître le caractère discriminatoire de cette décision.

Rappelons que la compagnie aérienne Emirates avait décidé d’interdire aux passagères tunisiennes -à l’exception des résidentes aux Emirats Arabes Unis-, de tout âge, d’embarquer sur ses vols au départ de Tunis sans fournir la moindre explication.