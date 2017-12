Mohamed R, citoyen tunisien travaillant en tant que directeur général dans une sociéte internationale à Bahrein, a fait savoir que la compagnie aérienne Emiratie “United Airlines” a empêché dimanche, son épouse (40 ans) et ses trois filles (14 et 11 ans et 1 an) d’embarquer à bord d’un vol de cette compagnie partant de Manama à destination de Thaïlande, qui transitait à travers de l’aéroport d’Abou Dhabi.

Mahmoud qui s’est entretenu avec un journaliste de l’Agence TAP via “Facebook”, a déclaré que le représentant de la compagnie “United Airlines” l’a informé avoir vérifié son passeport et son identité, qu’il pouvait transiter par Abou Dhabi, mais sans les membres féminins de sa famille.

A noter que le ministre émirati des Affaires étrangères, Anwar Mohammed Qarqash a indiqué dimanche sur son compte twitter, à propos de l’interdiction faite aux tunisiennes de voyager à bord des compagnies émiraties, “nous avons contacté les frères tunisiens, à propos d’une information sécuritaire qui a exigé des mesures bien déterminées et conjoncturelles. Aux Emirats, où nous sommes fiers de notre expérience dans l’autonomisation de la femme, nous respectons la femme tunisienne et valorisons son expérience avant-gardiste…Essayons ensemble d’éviter les interprétations et les désinformations”.

La compagnie aérienne “Emirates” avait interdit, vendredi, à un grand nombre de femmes tunisiennes de voyager, à bord de son avion en direction de Dubai, sans en expliquer les causes. Toutes les femmes tunisiennes, quel que soit leur âge, ont été interdites de monter à bord de l’avion, même celles qui étaient accompagnées de leur époux et celles transitaient via Dubaï, vers une autre destination.

Mahmoud (R) a précisé qu’il avait ” informé l’ambassadeur de Tunisie à Manama, Mohamed Ben Youssef de la décision prise à son encontre par “United Airlines” , mais ce dernier lui a répondu qu’il ne pouvait pas l’aider et qu’il suivait les évènements via les réseaux sociaux”.

Le directeur de la communication au sein de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), Walid Ben Ghachem, a affirmé que la mesure de levée de l’interdiction de voyage pour les tunisiennes à partir de Tunis est toujours en vigueur et qu’il n’existe pas d’exceptions et que les Tunisiennes voyagent normalement à partir des Aéroports Tunisiens.

Pour sa part, le chargé d’information et de la communication au ministère des affaires étrangères, Faycal Dhaou a avancé que “ces problèmatiques se poursuivent parce que certaines agences des compagnies aériennes émiraties, n’ont pas été informées de l’annulation de la mesure d’interdiction des tunisiennes de voyager ou de transiter par les Emirats Arabes Unis. Dans certains cas, les voyageurs sont restés bloqués à cause d’un manque de coordination”.