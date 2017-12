Béji Caïd Essebsi invité de nouveau au Koweït

La délégation d’hommes d’affaires koweïtiens qu’il a reçue samedi 25 novembre avait transmis au chef de l’Etat tunisien une invitation de l’Emir du Koweït à visiter l’Emirat, pour la deuxième fois en un an. La première a eu lieu en janvier 2016.

De son côté, le président tunisien aurait, lui aussi, formulé le vœu de recevoir son ami koweïtien de trente ans pour discuter des questions de politique régionale.

D’ailleurs, le chef d’Etat tunisien a reçu séparément les seniors parmi eux (les plus jeunes ont été reçus plus tard), conduits par Fahd Abderrahman Al Maajal, pour un échange portant en particulier sur la crise entre le Qatar et un groupe de pays arabes menés par l’Arabie Saoudite et dans laquelle la Tunisie et le Koweït observent une stricte neutralité.