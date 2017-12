Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, arrive à Tunis, mardi 26 décembre, pour une visite d’Etat de deux jours, à l’invitation du chef de l’Etat tunisien, Béji Caïd Essebsi.

Cette visite intervient en concrétisation de la volonté tuniso-turque de renforcer les relations de coopération bilatérales et d’en diversifier les domaines.

Selon un communiqué rendu public lundi par la présidence de la République, cette visite s’inscrit également dans le cadre de la consécration de la tradition de concertation politique établie entre les deux pays. Elle se veut aussi une opportunité pour examiner les questions d’intérêt commun.

Au cours de sa visite en Tunisie, le président turc aura des entretiens avec le président de la République, Béji Caïd Essebsi, le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Mohamed Ennaceur, et le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Il assistera également au Forum économique organisé à l’occasion du partenariat entre l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et son homologue turque, avec la participation de plusieurs hommes d’affaires et de représentants des structures économiques dans les deux pays.

Cette visite sera ponctuée par la signature de plusieurs accords de coopération.