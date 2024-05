Le Forum d’affaires et du partenariat tuniso-turc se tiendra le 5 juin 2024 à Istanbul, à l’initiative conjointe du Ministère du Commerce et du Développement des Exportations et du Ministère turc du Commerce, l’UTICA et « DEIK » (Conseil des Relations Economiques Etrangères de Turquie), en collaboration avec toutes les structures membres du «Tunisia Export Team » a fait savoir le CEPEX.

“Ce Forum vise à renforcer la complémentarité et le partenariat économique avec la Turquie, tout en focalisant sur les moyens de stimuler les investissements turcs en Tunisie dans différents domaines d’activité”, a précisé le centre de promotion des exportations..

“Les rencontres de partenariat qui seront organisées à l’occasion de cet évènement offriront une réelle opportunité pour encourager les opérateurs économiques turcs à établir des partenariats gagnant-gagnant avec les entreprises tunisiennes et bénéficier de l’expérience turque en matière de développement des chaînes de valeur à l’international”.

Les secteurs concernés par cette mission sont principalement les suivants : L’agroalimentaire, Les industries mécaniques et électriques, Les matériaux de construction, Le textile et habillement, Le cuir et chaussures, Les produits cosmétiques, Les produits chimiques, Le phosphate et dérivés, Les services (tourisme, TIC, ingénierie, …)

Les entreprises tunisiennes qui veulent prendre part à ce forum, peuvent remplir le formulaire de participation avant le 24 Mai 2024 sur les adresses suivantes : msellami@tunisiaexport.tn/ shassen@tunisiaexport.tn