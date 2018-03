L’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA) est prête a accélérer le rythme d’exécution des projets convenus avec la Tunisie et à charger les équipes techniques spécialisées du parachèvement des études avec les parties tunisiennes concernées dans les meilleurs délais. C’est le coordinateur du bureau de ladite agence à Tunis, Mohsen Balgi, qui l’a déclaré.

Parmi ces projets figurent le projet de l’Hôpital de la mère et de l’enfant du Grand Tunis et celui de la maintenance et la rénovation de mosquées historiques, précise un communiqué du ministère tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale.

Au cours d’un entretien qu’il a eu avec le ministre du Développement, Zied Ladhari, Balgi a souligné la disposition de l’Agence à étudier les propositions de nouveaux projets et d’œuvrer à les réaliser.

Les deux parties ont également passé en revue la coopération existant entre la Tunisie et l’Agence et les programmes de cette dernière pour la prochaine période.

A rappeler que l’Agence turque de coopération et de coordination a ouvert un bureau permanent à Tunis en 2013, conformément à un accord conclu entre les deux gouvernements en 2012 et visant à renforcer la coopération dans les domaines économique et social ainsi qu’en matière de développement, d’échange d’expériences entre les institutions officielles et les associations, en plus du secteur privé.

Le volume du soutien financier présenté par l’Agence, comme dons, sous forme d’équipements dans le domaine de la sécurité, de l’agriculture, de l’équipement, des travaux publics et autres, s’élève à près de 52 millions de dollars depuis 2012.

L’Agence a, par ailleurs, aidé à la création de plus de 100 petits projets dans le cadre de la mise en place de nouvelles opportunités d’emploi, notamment dans les zones rurales.