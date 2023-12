La commission sectorielle tuniso-turque dans le domaine de la jeunesse et des sports a tenu, du 11 au 14 décembre à Istanbul (Turquie), sa 7e session qui a porté sur l’état d’avancement des dossiers de coopération bilatérale dans ce domaine et les moyens de les renforcer.

Un programme exécutif de coopération entre les deux pays pour l’année 2024 a été, à cette occasion, signé et qui consiste à programmer des stages communs entre la Tunisie et la Turquie, à recevoir des formateurs turcs pour superviser des stages à l’intention des entraineurs tunisiens, à échanger les expériences et les expertises dans le domaine de lutte contre les paris illégaux et à échanger des délégations de jeunes outre le renforcement de l’entreprenariat des jeunes et l’encouragement de l’initiative privée.

L’accord prévoit également l’établissement de relations de coopération entre l’Observatoire national de la jeunesse et son homologue turc et l’organisation de semaines de fraternité pour les jeunes en Tunisie et en Turquie.