Le représentant de la direction générale de la production agricole, Mahdi Abid a affirmé lors de la conférence de presse périodique organisée mercredi, par le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, que le marché enregistrera un approvisionnement régulier en œufs pendant le mois de ramadan.

Il a signalé, à ce propos, une amélioration du niveau de la production estimée à 2,8% en comparaison avec l’année précédente.

Abid a rappelé que la production des œufs est de l’ordre de près de 158 millions œufs, tout en réservant un stock de près de 23 millions œufs durant le mois saint.

La consommation mensuelle des œufs est estimée à 175 millions œufs, a encore précisé la même source.

L’approvisionnement du marché en produits laitiers sera assuré avec un rythme régulier durant le mois saint, a assuré Abid, étant donnée que ce mois coïncide avec la période de pic de production, sachant que la production a atteint 100 millions litres en plus du stockage de 7 millions de litres avec des prévisions de collecte de 70 millions de litres.

Abid a souligné que le programme national de consommation intérieure d’huile d’olive se poursuivra au cours du mois de Ramadan 2024.

Une quantité de 2 millions de litres d’huile d’olive extra vierge sera conditionnée dans des bouteilles d’un litre avec un prix préférentiel fixé à 15 dinars.

Il a ajouté que le département de l’agriculture ouvrira, à l’occasion du mois de Ramadan 2024, 7 points de vente du producteur au consommateur, et ce, à l’initiative de l’Office des Terres Domaniales(OTD), portant, ainsi, le nombre à 16 points de vente.

Et de préciser que les nouveaux points de vente du producteur au consommateur seront ouverts à l’Avenue Habib-Bourguiba, Slimane, Borj Cedria, Mateur, Siliana, Kef et Gafsa pour exposer les différents variétés de légumes, d’huile d’olive, de lait et ses dérivées, de la viande ..