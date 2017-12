“Les calculs politiques et le populisme ont entravé le lancement des réformes économiques nécessaires”, a indiqué, dimanche 24 décembre 2017, la présidente de l’organisation patronale, Wided Bouchamaoui, lors du démarrage des travaux du 15ème congrès de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de Tunis, tenu au Palais des congrès à la Capitale.

Selon elle, “la croissance économique ne peut pas être réalisée dans ces conditions, appelant de ce fait à lancer les réformes appropriées et de trouver des solutions aux entreprises économiques afin d’appuyer le développement du pays.

Pour Bouchamaoui, il est impératif d’appliquer la loi et de faire face à toutes les formes de blocage de la production, et ainsi rétablir la valeur du travail, de manière à impulser la production, à réaliser le développement, et à préserver la dignité des citoyens.

“Bien que la Tunisie ait accompli d’importants acquis politiques, elle n’a pas réussi à surmonter une crise économique grave d’autant plus qu’elle s’est montrée incapable d’impulser l’activité économique et de créer de nouveaux postes d’emploi”, regrette-t-elle, évoquant l’aggravation des problèmes financiers des entreprises et de l’endettement de l’Etat, la propagation du commerce parallèle, et la dépréciation du dinar.

Au nombre de 420, les congressistes participant à ce 15ème congrès régional procéderont à l’élection de 25 membres sur un total de 51 candidats représentant les secteurs des services, du commerce, de l’artisanat, de l’industrie et des métiers.

Le nombre d’adhérents dans les différentes structures de l’Union régionale de Tunis a enregistré une évolution significative entre 2016 et 2017, passant de 413 à 1.473 adhérents.