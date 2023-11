Juriste de formation et actuellement avocat en droit des affaires et enseignant universitaire, Aslan Berjeb a été élu vendredi, nouveau président de la confédération des entreprises citoyennes en Tunisie (CONECT).

Membre du bureau exécutif de la CONECT depuis 2018, Aslan Berjeb est actif dans la société civile depuis son jeune âge.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge du 3ème congrès national de la CONECT tenu vendredi, Berjeb a fait savoir que pendant le prochain mandat (2023-2027), la CONECT travaillera sur les filières économiques qui sont la colonne vertébrale de l’économie tunisienne.

“La CONECT continuera à prioriser les régions et les opérateurs mis à l’écart pour une raison ou une autre, à travers des aides et la canalisation des fonds obtenus auprès des bailleurs de fonds dans le cadre de programmes de partenariat, parce que c’est de là que la Tunisie retrouvera la prospérité”, a-t-il dit.

Il a, à cette occasion rendu hommage aux fondateurs de la CONECT qui ont ” eu le courage de créer une nouvelle organisation patronale basée sur une éthique importante et sur l’approche de la bonne gouvernance et la démocratie “.

Pour Berjeb, la CONECT et l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’arisanat (UTICA) sont complémentaires et non des adversaires.

Ainsi le nouveau bureau exécutif national de la CONECT se compose comme suit :

– Président : Aslan Berjeb

– Première vice-présidente : Hosn El Oujoud Ben Mustapha

– Deuxième vice-président : Tarek Ben Ayed

– Trésorière : Mongia Amara

– Trésorier adjoint : Mehdi Bhouri

– Membres : Faten Chaker, Foued Gueddich, Hatem Khalfallah, Chakib Ben Mustapha, Fethi Triki, Fatma Sadfi, Rchid Ftini, Abdellatif Hamouda, Abdellataf Mziou, Mehdi Bourguiba, Lakhdhar Nouri, Abderrazek Feki, Walid Mejdoub, Taoufik Chairi, Hafedh Belghith, Malek Derbel, Habib Kamoun, Imen Mefteh, Karim Ahras et Sadek Thabet.