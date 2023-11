La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) a joué un rôle significatif dans le paysage socioéconomique tunisien en établissant le pluralisme syndical, comme souligné par Tarek Chérif, le président sortant de la CONECT, lors du 3ème congrès national de l’organisation à Tunis. Chérif, fondateur de la CONECT, a salué les membres fondateurs pour leur ambition ayant conduit à la création d’une organisation patronale solide et crédible en 2011.

La CONECT s’est particulièrement concentrée sur les préoccupations des petites et moyennes entreprises, représentant plus de 90% du tissu économique, et a instauré un dialogue ouvert avec les pouvoirs publics. Depuis sa création, l’organisation a proposé des initiatives visant à créer un cadre législatif, réglementaire et fiscal favorable à l’investissement, malgré les défis économiques, géopolitiques et technologiques.

Tarek Chérif a annoncé qu’il ne se présenterait pas au prochain mandat, appelant à passer le flambeau à une nouvelle équipe pour relever les défis à venir. Le congrès électif a suivi des pratiques internationales, avec la participation de 603 congressistes. Le thème du congrès scientifique, “Les filières économiques entre menaces et aspirations”, reflète les préoccupations actuelles, avec un accent sur la nécessité de revitaliser les filières économiques pour renforcer l’économie nationale.

Aslan Berjeb, candidat potentiel à la présidence de la CONECT, a souligné l’importance d’ouvrir le secteur bancaire à d’autres acteurs pour diversifier l’offre financière aux PME. Il a insisté sur la nécessité de créer des structures financières plus petites pour soutenir la méso finance et a mis en avant les défis spécifiques aux différentes filières économiques, proposant des solutions au cours du congrès scientifique.